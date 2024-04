OMV Petrom devine partener principal al Federației Române de Canotaj (FRC) OMV Petrom devine partener principal al Federației Romane de Canotaj (FRC) Proiectul „Energie pentru performanța” se va derula pe parcursul a cinci ani și este menit sa sprijine activitatea de selecție la nivelul bazelor de pregatire ale canotajului romanesc din țara, precum cele din Iași, Orșova și Falticeni. Fondurile vor susține achiziționarea barcilor și echipamentelor de care vor avea nevoie viitorii campioni ai Romaniei, dar și imbunatațirea condițiilor de pregatire. In cadrul evenimentului de lansare a proiectului au participat Radu Caprau, membru al directoratului OMV Petrom, Elisabeta… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Corpul principal de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iași va fi consolidat. Un contract de proiectare și execuție a lucrarilor in acest sent a fost semnat, astazi, la Iași. Cladirea, construita in anii ’70 ai secolului trecut, este intr-o stare avansata de uzura, iar felul in care este proiectata…

- Politehnica ieșeana, partener la organizarea competiției de robotica BRD First Tech Challenge, in care s-au intrecut 500 de elevi in 48 de echipe. Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași a fost partener organizațional al competiției naționale BRD First Tech Challenge Romania, organizata sub…

- Nu exista bucurie mai mare pentru o fosta sportiva de performanța sa vada ca fiul sau fiica ii calca pe urme in sportul in care ea a scris istorie. Iar dubla campioana europeana la judo Andreea Chițu traiește din plin aceasta satisfacție. Chiar daca fata ei nu a implinit inca doi ani, deja se lupta…

- Bursa de la Bucuresti a inregistrat o scadere de 1,2% in sedinta de tranzactionare de marti prin prisma indicelui principal BET, dinamica determinata in principal de scaderea actiuni Romgaz cu 3,44%, Banca Transilvania cu 2,75% si OMV Petrom cu 2,43%, ara

- „Patriarhul artelor romanești”, sculptorul Ion Irimescu va fi omagiat la Muzeul Unirii din Iași la implinirea a 121 de ani de la naștere. Manifestarile organizate anul acesta pentru a marca 121 de ani de la nașterea maestrul Ion Irimescu vor avea loc atat la Falticeni, cat și la Iași. Astfel, in data…

- Romania va continua sa furnizeze Ucrainei cantitați importante de benzina și motorina și in acest an, spune Radu Caprau, director in cadrul OMV Petrom. Inca de la inceputul razboiului, țara noastra este principala sursa de import a carburanților din Ucraina.

- ”Valoarea investitiilor organice se estimeaza ca va fi in jur de 6,5 miliarde lei (2023: 4,7 miliarde lei), cu investitii mai mari fata de 2023 dedicate in principal proiectului Neptun Deep si celor cu emisii de carbon reduse si zero, cu precadere SAF/HVO (combustibil sustenabil pentru aviatie si ulei…

- Municipiul Suceava a gazduit zilele trecute o noua ediție a Cupei Simba Invest, competiție de Categoria I din circuitul Federației Romane de Tenis. Intrecerea s-a desfașurat in balonul presostatic de la Complexul Sportiv Unirea și a avut in program concursuri la categoriile de varsta 10 și 12 ani, ...