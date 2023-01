Stiri pe aceeasi tema

- Deși in ultimele zile temperaturile au coborat in toata țara au coborat sub zero grade, vremea se va schimba radical in urmatoarele zile. Gabriela Bancila, director in ANM, spune ca vor fi temperaturi maxime de 14-15 grade, mai potrivite pentru o zi de Paște, de Craciun. Totuși, vremea se va mai raci…

- In perioada care urmeaza, in Dobrogea, vremea va fi in general frumoasa si calda. In intervalul 09.11.2022 ora 08:00 10.11.2022 ora 08:00, vremea va fi in general frumoasa si calda. Cerul va fi variabil la senin, iar vantul va sufla slab si moderat.Temperaturile maxime se vor situa intre 13 si 17 grade,…

- Vremea va fi mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult noros si pe arii extinse va ploua slab. Vantul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime, in scadere usoara fata de ziua precedenta, vor fi cuprinse intre 12 si 15 grade iar cele minime intre 6 si 9 grade. Pe arii restranse,…

- Cerul va fi variabil, dar pe arii restranse in primele ore ale zilei vor fi nori joși, sau ceața, asociate cu burnița. In special in zonele joase din regiunile intracarpatice și pe arii mai restranse in restul teritoriului. Vantul va sufla slab pana la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in…

- Recorduri de temperatura in Europa. In Franta va fi cea mai calduroasa luna de octombrie din ultimii 100 de ani. Temperaturile au urcat pana la 37 de grade in Spania, iar in Romania, temperaturile au urcat, in unele zone, pana la 28 de grade Celsius. Ieri, a fost cea mai calda zi de 25 octombrie din…

- Azi, 25 octombrie 2022, a fost cea mai calda zi de 25 octombrie din istorie, potrivit datelor oferite de ANM. In unele zone, in special in zona de sud a țarii, temperaturile s-au ridicat pana la 28 de grade Celsius.

- Marți, 18 octombrie, temperaturile maxime se vor situa intre 17 și 24 de grade, vremea va fi predominant frumoasa și mai calda decat in mod obișnuit in aceasta perioada din an. Cerul va fi variabil la senin, cu unele innorari spre sfarșitul intervalului in nordul și nord-vestul țarii, unde izolat vor…

- Vremea va fi in general calda in majoritatea regiunilor, incepand cu 22 octombrie si pana la sfarșitul lunii, iar in multe zone se vor inregistra temperaturi maxime de 20 de grade. Sunt prognozate și ploi, in special dupa 23 octombrie, au anunțat luni meteorologii, care au publicat prognoza meteo pentru…