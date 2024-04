Una caldă, alta rece. De mâine scad din nou temperaturile în zona Turzii Ploaie și frig asta ne așteapta de maine…din nou. Astazi a fost o zi placuta cu 14-15 grade C in termometre, dar de luni vremea schimba foaia. Luni va fi o zi ploioasa la Turda cu minime de 3 grade C și maxime care abia daca ating 10 grade C. Marți se incalzește din nou și mai scapam de ploaie cel puțin pana miercuri cand se anunța din nou precipitații cel puțin in prima parte a zilei. Joi vedem și soarele dar vremea ramane rece cu minime de 2-3 grade C și maxime de 12 grade, un cer parțial noros și șanse reduse de precipitații. In weekend se anunța o incalzire a vremii in zona Turzii, cu maxime… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

