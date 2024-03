Stiri pe aceeasi tema

- Inpectoratul Școlar Județean Arad și Asociația Județeana de Fotbal Arad, impreuna cu Școala Gimnaziala „Aurel Vlaicu” Arad, va organiza vineri, 15 martie, incepand cu ora... The post Copiii de gradinițe și clasa pregatitoare sunt invitați la mișcare in cadrul „Arad Kids Cup” appeared first on Special…

- Asociatia Judeteana de Fotbal a programat duminica jocurile din sferturile de finala ale fazei judetene din Cupa Romaniei, etapa in care s-au calificat: SCO Jibou, Unirea Mirsid, Ardealul Criseni, FC Chiesd, Rapid Zimbor, Luceafarul Balan, CS Barcau Nusfalau si Somesul Somes Odorhei. CS Barcau Nusfalau,…

- Vineri, 9 februarie, s-a organizat competiția ONSS Fotbal – Cupa ISF, la care au participat copiii din categoria de varsta 2008 sau mai mici. Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Mureș, acesta fiind organizat in fiecare an școlar. Școlile care au participat la competiția sportiva…

- Asociatia Judeteana de Fotbal (AJF) Salaj are un nou secretar incepand din data de 18 ianuarie 2024. Leontin Moga, cel care a ocupat aceasta functie din 2015, se confrunta cu probleme de sanatate, aflandu-se in concediu medical pentru o perioada mai indelungata de timp. In aceste conditii, presedintele…

- Școala Gimnaziala „Constantin Brancoveanu” Satu Mare, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, și Casa Corpului Didactic Satu Mare, in parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare a desfașuat cea de-a doua ediție a proiectului „Calatorim pastrand tradiția”.

- Cupa ”Moș Craciun” la fotbal a ajuns deja la ediția cu numarul 15, iar ca noutate anul acesta s-a derulat și in sala de sport de la Ipotești, alaturi de cea din municipiul Suceava, de la Liceul cu Program Sportiv. Prima faza a competiției a avut loc in perioada 15-17 decembrie și au participat 60 […]…

- Supercupa Italiei va avea loc in ianuarie la Riad, in Arabia Saudita, si vor participa pentru prima data patru echipe, a anuntat, luni, Liga Italiana de Fotbal, in urma adunarii generale, potrivit news.ro.Editia din 2024 se va desfasura sub forma unui Final Four intre campioana (Napoli) si vicecampioana…