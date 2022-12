Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii anunta ca miercuri a fost aprobat programul de sustinere a productiei de tomate in spatii protejate pentru anul viitor. Ajutorul de minimis va fi in valoare de 3.000 euro/1.000 metri patrati/beneficiar, iar cererile se vor depune pana la 1 aprilie. „In sedinta Guvernului…

- ”In sedinta Guvernului din 28 decembrie 2022 a fost aprobata Hotararea care va reglementa programul de sustinere a productiei de tomate in spatii protejate in primavara anului 2023. Cuantumul ajutorului de minimis va fi in valoare de 3.000 euro/1000 mp/beneficiar”, a aratat, intr-un comunicat de presa,…

- Bani pentru cultivarea de tomate in spatii protejate: Cine primește 15.000 de lei de la stat Bani pentru cultivarea de tomate in spatii protejate: Cine primește 15.000 de lei de la stat Legumicultorii vor beneficia de un ajutor de 3.000 de euro pentru cultivarea de tomate in spatii protejate, a anunțat…

- Economie Bugetul Programului de susținere a producției de legume in spații protejate a fost suplimentat decembrie 9, 2022 10:02 Guvernul a aprobat in ședința din 08 decembrie 2022 Hotararea ce modifica art. 8 din HG nr.148/2022 pentru aprobarea Programului de sustinere a productiei de legume in spatii…

- Guvernul a decis marți sa suplimenteze bugetul alocat pentru programul de susținere a producției de usturoi, in condițiile in care datele preliminare arata ca in program s-au inscris 1.445 potențiali beneficiari, cu o suprafața estimata de 1.750 hectare, peste suprafața estimata inițial.

- Guvernul a aprobat, marti, Hotararea privind schema de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi, precum si pentru stabilirea unor masuri de verificare si control ale acesteia in anul 2022, a anuntat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

- Guvernul a aprobat, marti, Hotararea privind modificarea art.8 din HG 147/2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi, precum si pentru stabilirea unor masuri de verificare si control ale acesteia in anul 2022”.

- Economie Verificari in teren pentru evaluarea producției de legume in spații protejate inainte de recoltare octombrie 13, 2022 09:34 Inspectorii Direcției pentru Agricultura Județene Teleorman efectueaza, in aceasta perioada, verificarile in teren privind evaluarea producției inainte de recoltare…