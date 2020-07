Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic va acorda populatiei vouchere in valoare de 500 milioane de lire sterline (625 milioane de dolari), in ideea de a creste cheltuielile in restaurante, cafenele si pub-uri care au avut de suferit din cauza carantinei, a anuntat miercuri ministrul de Finante, Rishi Sunak, informeaza…

- Guvernul conservator din Marea Britanie a decis ca imigranții care lucreaza pe teritoriul acestei țari sa plateasca o suprataxa pentru sanatate. Anunțul a fost facut de ministru de Finanțe britanic, Rishi Sunak. Acesta a spus ca NHS va primi in plus 6 milioane de lire sterline pentru a face fața…

- Ministrul transporturilor, Lucian Bode, spune intr-un interviu pentru Libertatea ca toate masurile luate in starea de urgența au generat pierderi semnificative la companiile de stat din transportul aerian și feroviar. El crede ca acest subiect este ”sensibil și delicat”, pentru ca pierderile se ridica…

- Statul francez va extinde masurile de sprijinire a veniturilor lucratorilor din domeniile artistice si din industria culturii, majoritatea carora si-au pierdut locurile de munca in perioada masurilor de izolare si de inchidere impotriva raspandirii noului coronavirus, a anuntat miercuri presedintele…

- PSD Argeș: Guvernul nu face mai nimic pentru reducerea transmiterii noului coronavirus. Se mizeaza exclusiv pe sancționarea populației. Comunicat de presa: ”Pana in acest moment, au fost date in Romania peste 208.000 de amenzi in valoare totala de peste 80 de milioane de euro. In Argeș, de la instituirea…

- La ora actuala, continentul european platește cel mai greu tribut virusului SARS-CoV-2, numarand aproape doua treimi din cele 164.000 de decese inregistrate in intreaga lume. Cifrele, desprinse parca din statisticile celui de-al doilea Razboi Mondial, vorbesc de la sine. Italia numara 23.660 de morți,…