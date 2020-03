A crescut numărul celor izolați la domiciliu! Niciun caz nou de CoVid-19 In Bistrița-Nasaud nu s-a inregistrat niciun caz nou de infectare cu coronavirus, in schimb a cresct numarul celor aflați in izolare la domiciliu. Conform informațiilor primite de la Direcția de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud, in județ sunt 3 persoane confirmate cu Coronavirus. Alte 112 persoane sunt carantinate, cu trei parasind carantina in ultimele 24 de ore. In același interval, numarul persoanelor aflate in izolare la domiciliu a crescut la 811, cu 134 mai multe decat ieri. De la ultima raportare, de ieri, 20.03, mai sunt inca 28 rezultate negative, in total fiind 72 de teste recoltate… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

