- Final de drum rușinos pentru Ripensia Timișoara. Echipa banațeana a fost invinsa și de Unirea Constanța, echipa ce a pierdut la scor majoritatea partidelor din 2023. Formația ce joaca acasa la… Clinceni a batut echipa ce poarta numele fostei cvadruple campioane a Romaniei cu 2-0! Ripnesia, care cumva…

- Astazi se joaca 6 meciuri din play-out-ul Ligii 2. Toate partidele vor incepe de la ora 11:00 și vor fi live pe GSP.ro. Niciuna nu este televizata. Csikszereda Miercurea Ciuc este formația din grupa A care sta in aceasta etapa, in timp ce Unirea Constanța, din grupa B, nu va evolua nici ea in aceasta…

- Liga 2, Play-off – etapa 4: Joi, 13 aprilie – ora 20.00: Otelul Galati – Gloria Buzau.Sambata, 15 aprilie – ora 14.15: Poli Iasi – Unirea Dej.Marti, 18 aprilie – ora 19.00: Steaua – Dinamo. Clasament: 1. Iasi 45 puncte (golaveraj 5-4), 2. Steaua 44 (7-5), 3. Galati 39 (4-7), 4. Dinamo 38 (7-1), 5. Buzau…

- Liga 2 – Play-off, etapa 2: Joi, 30 martie – ora 20.00: Otelul Galati – CSA Steaua.Vineri, 31 martie – ora 18.00: Poli Iasi – Gloria Buzau.Duminica, 2 aprilie – ora 16.00: Unirea Dej – Dinamo. Clasament: 1. Steaua 43 puncte (golaveraj 3-0), 2. Iasi 43 (2-1), 3. Galati 36 (1-2), 4. Dinamo 32 (1-1), 5.…

- In prima etapa a playout-ului ligii a doua de fotbal, FC Brasov va intalni, sambata dimineața, de la ora 11.00, pe Stadionul Tineretului, pe Viitorul Pandurii Targu Jiu. In Grupa B a playout-ului, stegarii sunt pe locul 2, cu 28 de puncte, la 11 de locul de baraj. In acest playout, FC Brasov va susține…

- Dupa ce ieri FC Brasov si-a aflat programul din play-out-ul Ligii a 2-a, antrenorul stegarilor, Dan Alexa, a facut o scurta remarca la cum va decurge aceasta parte a campionatului pentru galben-negrii. Dan Alexa a spus ca va incepe inca de pe acum pregatirea pentru noul sezon si va introduce in teren…

- FC Brasov si-a aflat, astazi, programul din play-out-ul Ligii a 2-a de fotbal. Stegarii se lupta in seria a 2-a a play-out-ului cu Concordia Chiajna, Viitorul Tg. Jiu, CSC Dumbravita, Progresul Spartac, Ripensia Timisoara si Unirea Constanta. Stegarii au fost repartizati in Grupa B a play-out-ului.…

- In primul meci oficial din 2023, contra Unirii Constanța, Dinamo a revenit pe stadionul „Arcul de Triumf”, iar fanii din Peluza Catalin Hildan au creat o atmosfera electrizanta. Entuziasmați de rezultatele favorabile din celelalte meciuri ale etapei, dar și de anunțul privind noii acționari, aproximativ…