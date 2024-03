Stiri pe aceeasi tema

- Metz, formația antrenata de Ladislau Boloni, o infrunta pe AS Monaco in runda cu numarul 27 din Ligue 1. Partida a inceput la ora 18:00 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. Metz - AS Monaco, LIVE Ladislau Boloni are o misiune infernala in ultimele 8 runde din Ligue 1. Metz, formația pe…

- Kylian Mbappe, atacantul francez al lui PSG, nu este printre cei mai rapizi zece jucatori din Ligue 1 de la inceputul sezonului, pe prima pozitie fiind Faris Moumbagna, atacantul camerunez al lui Olympique Marseille, scrie L'Equipe, potrivit Agerpres. Faris Moumbagna, venit in ianuarie la Marseille,…

- Ladislau Boloni (70 de ani), antrenorul lui Metz, este satisfacut cu egalul de pe Velodrome (1-1 cu Marseille), care a rupt lanțul de șapte eșecuri in Ligue 1: „Cu mai multa calitate și lucruri simple, putem obține rezultate și mai bune și sa urcam in clasament”. Metz a ramas pe locul 16, dar distanța…

- Fotbalistul Kylian Mbappe, refacut dupa o accidentare la glezna, este in lotul lui PSG pentru meciul cu Lille din campionatul Frantei, a declarat vineri tehnicianul parizienilor, Luis Enrique, citat de L’Equipe. Cu o zi inaintea duelului cu Lille de pe Parc des Princes, Luis Enrique a venit cu vesti…

- Ligue 1 este un campionat "mai dificil" decat credea Luis Enrique, a recunoscut marti, intr-o conferinta de presa, antrenorul spaniol, care a venit in vara anului trecut la formatia de pe Parc des Princes, scrie L'Equipe."Incerc sa fac o analiza pe baza celor sase luni de cand sunt aici. Suntem constienti…

- Ladislau Boloni (70 de ani) nu mai știe pe ce sa dea vina pentru prabușirea perpetua a lui Metz, ajunsa antepenultima in campionat: „Ne cunoaștem lipsurile, insa e dificil sa le corectam in mijlocul campionatului. Nu vreau sa cred ca defensiva noastra nu poate evolua mai bine. Unii dintre jucatorii…

- Ladislau Boloni (70 de ani) s-a infuriat dupa prestația slaba oferita de Metz, invinsa și de ultima clasata in Ligue 1, Clermont, la loviturile de departajare (1-1, 1-3): „Nu ma deranjeaza atat eliminarea, ci maniera de joc a echipei. Fara determinare și sacrificiu nu poți spera la nimic! E prima oara…

- Georges Mikautadze, 23 de ani, omul de gol al lui Ladislau Boloni la Metz, cel mai prolific jucator și cel mai bun pasator in sezonul trecut, s-a intors joi in Lorena dupa ce fusese vandut in vara la Ajax Amsterdam cu 16 milioane de euro. Imprumut cu opțiune de transfer definitiv pentru 10 milioane.…