Stiri pe aceeasi tema

- Drumarii Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, care acționeaza pe cel mai cunoscut drum din Romania, pentru deszapezire, spun ca au intervenit, de dimineața, la Balea, pentru curațarea carosabilului. Stratul de zapada masoara 3 centimetri pe tronsonul dintre Balea Lac și Balea Cascada.…

- VIDEO| A venit iarna pe Transfagarașan: Primul strat de zapada din acest sezon s-a așternut pe tronsonul dintre Balea Lac și Balea Cascada VIDEO| A venit iarna pe Transfagarașan: Primul strat de zapada din acest sezon s-a așternut pe tronsonul dintre Balea Lac și Balea Cascada A nins pe Transfagarașan,…

- FOTO-VIDEO: Prima zapada pe Transfagarașan. Drumarii au intervenit pentru deszapezire. A nins și in Munții Șureanu Racirea anunțata de meteorologi a adus și prima zapada pe Transfagarașan, dar și in Munții Șureanu din Alba. Drumarii au intervenit luni dimineața pentru deszapezirea celui mai cunoscut…

- S-a intamplat pe Transfagarașan. Drumarii spun ca luni au deszapezit deja la Balea. Stratul de zapada masoara 3 centimetri pe tronsonul dintre Balea Lac și Balea Cascada.Drumarii Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, care acționeaza pe cel mai cunoscut drum din Romania, pentru deszapezire,…

- Dupa mai multe nopți in care temperaturile au coborat sub zero grade Celsius, ninsoarea a inceput sa cada, mai ales la altitudini mai mari. Primul strat de zapada din sezonul rece 2023-2024 s-a instalat in țara, iar imagini cu fulgii de nea, dar și stratul de zapada depus pe sol au inceput sa circule…

- Iarna se apropie cu pași repezi iar meteorologii au anunțat deja cand vor cadea primii fulgi de zapada. Se pare ca in luna noiembrie vom avea parte de primele semne de iarna. Așadar, potrivit meteorologilor Accuweather, care au actualizat prognoza meteo, primii fulgi de nea vor cadea in București…

- Deși vara nu a ajuns la final, iar temperaturile continua sa fie ridicate in multe țari din lume, meteorologii de la agenția guvernamentala National Weather Service din Statele Unite au anunțat cand va veni iarna in anul curent. Afla in randurile de mai jos cu ce fenomene ne vom confrunta. Ce anunța…

- Ministrul Energiei, Serbastian Burduja, a vorbit despre situația Romaniei in privința stocurilor de gaze și daca sunt suficiente pentru sezonul rece. In ipoteza in care iarna va fi foarte friguroasa, ministrul a prezentat planul pe care il are in vedere pentru soluționarea situației. In prezent, Romania…