A apărut o nouă specie de țînțari care răspîndesc viruși periculoși Temperaturile ridicate inregistrate in țarile europene in lunile de primavara și vara contribuie la reproducerea țințarilor pe continent. Țințarii Aedes, purtatori de boli virale precum dengue, Zika și chikungunya, au devenit din ce in ce mai des intilniți in sudul Europei. Acest lucru a fost anunțat miercuri, 5 aprilie, de AFR, care a facut referința la o declarație a Organizației Mondiale a Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ANM, incepand de astazi 3 aprilie 2023, frigul se va inteți și din cauza unui ciclon format in Marea Mediterana. Episodul de frig si ploi combinata cu ninsoare dureaza pana spre sfarșitul saptamanii. Intre timp, ploile din ultima perioada au provocat inundații in vestul țarii. Vortexul polar,…

- Fenomene meteo extreme sunt așteptate, in urmatoarele zile, din cauza unui vortex polar, transmit reprezentanții ANM, citați de G4Media. Inca din aceasta noapte, vortexul polar va pune stapanire peste vestul, centrul, sudul si estul Europei. Meteorologii din opt tari au emis deja alerte meteo, inclusiv…

- Vremea va fi neobișnuit de calda in acest weekend in sudul și estul țarii. Temperaturile vor ajunge la amiaza și la 25 de grade Celsius. Temperaturile vor scadea insa brusc la inceputul saptamanii viitoare. Meteorologul ANM Mihai Timu a declarat pentru Digi24 ca de luni, aerul tropical din nordul…

- Vremea va fi neobișnuit de calda in acest weekend in sudul și estul țarii. Temperaturile vor ajunge la amiaza și la 25 de grade Celsius. Temperaturile vor scadea insa brusc la inceputul saptamanii viitoare. Meteorologul ANM Mihai Timu a declarat pentru Digi24 ca de luni, aerul tropical din nordul Africii…

- Meteorologii anunța temperaturi de pana la 25 de grade saptamana aceasta, in urma unui val de aer cald care cuprinde Romania. Exista insa și o veste proasta. Odata cu aceste valori termice ridicate apar și furtunile specifice. Așadar, potrivit meteorologilor, vom avea o primavara calduroasa pentru intreg…

- Fenomen spectaculos pe Lacul Beliș din Munții Apuseni. Pe luciul apei au aparut niște gravuri, absolut remarcabile, realizate parca in cele mai bine gandite tipare. Temperaturile scazute au facut ca Lacul Beliș sa inghețe.In fotografiile surprinse, zilele acestea, de Raul Ghiran, președintele Asociației…

- Virusul COVID-19 a aparut probabil, dintr-o scapare a unui laborator, conform Departamentului de Energie al SUA. Ministerul american al Energiei și FBI, aceeași concluzie: virusul COVID-19 a scapat dintr-un laborator. Virusul care a dus la pandemia de Covid-19 a aparut cel mai probabil ca urmare a unei…

- Val de ger peste Romania! Vremea continua sa se raceasca in zilele urmatoare, iar temperaturile minime vor scadea sub -20 grade in unele nopți, mai ales in nordul și centrul țarii, dar local și in celelalte regiuni. Zilele acestea, un anticiclon se va extinde dinspre vest și va cuprinde cea mai mare…