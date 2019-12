Stiri pe aceeasi tema

- DJ-ita Bianca Linta lanseaza „Issues„, o colaborare cu Kastra și Modern Machines, remix preluat deja de nume grele ale industriei ca Afrojack, Tiesto si Hardwell. Piesa „Issues„, creata de artista de origine romana Bianca Linta și produsa alaturi de Robert Lazar s-a nascut din dorința de a vorbi sincer…

- „Power Brunch” este un concept de petreceri pop-up, o experiența unica atat culinara, cat și vizuala pentru Romania prin poveștile pe care le creaza. Co-fondatoarele acestui proiect sunt Mirela Munteanu, marketing specialist, event organizer și Bianca Linta, supranumita și “Futuristic Jeanne d’Arc”,…

- In ultimii ani, jocurile video (electronic games/eSports) au luat amploare, la nivel mondial existand deja numeroase competitii: World Cyber Games, Electronic Sports World Cup, World eSports Games, The International Dreamhack etc. Nevoia unei competiții accesibile tinerilor și pasiunea pentru gaming…

- Pharrell Williams iși critica propria piesa ”Blurred Lines”, pe care a scos-o in 2013 in colaborare cu Robin Thicke. Artistul a recunoscut intr-o emisiune radio ca piesa propaga sexismul. Dupa lansarea ei, mai multe universitați au interzis difuzarea la evenimentele studențești, din cauza versurilor…

- Cupa Muscel, organizata de Soceram, este singura competiție sportiva din Campina care reunește elevi de la toate unitațile de invațamant din municipiu, atat din ciclul gimnazial, cat și din ciclul liceal. Primele șase ediții au inclus competiții de baschet și fotbal, iar anul acesta, la cea de-a VII-a…

- Nu trebuie sa uitam ca Natura a fost aici inaintea noastra si va fi aici si dupa ce noi vom disparea. Natura este cea care da viata, care intretine viata, este unul dintre cele mai frumoase daruri facute omenirii, astfel ca ar trebui sa fim responsabili fata de generatiile viitoare, sa constientizam…

- Prima editie a "Flight Festival", desfasurat la finalul saptamanii la aerodromul Cioca din Timisoara, a inregistrat un succes de public, cu circa 25 de mii de vizitatori care au participat pe parcursul celor trei zile ale evenimentului la manifestari de arta, muzica si tehnologie. Sursa foto: Flight…

- Zeci de producatori locali și comercianți s-au reunit in parcul central din Turda la sarbatoarea toamnei și a roadelor sale. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!