Mii de oameni asteapta la rand ca sa intre in curtea Manastirii Radu Voda pentru a se inchina la racla cu sfintele moaste ale Sfantului Nectarie. Despre Sfantul Nectarie, praznuit in fiecare an pe 9 noiembrie, se spune ca aduce vindecare celor bolnavi de cancer, dar si ca asculta rugaciunile femeilor care nu pot avea copii. Printre nenumaratele daruri primite de la Dumnezeu, Sfantul Nectarie a fost preaslavit si cu darul facerii de minuni. Rugaciune catre Sfantul Nectarie ”O, preasfinte si intru tot laudate, mare facatorule de minuni Nectarie, primeste aceasta putina rugaciune de la noi, nevrednicii…