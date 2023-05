Stiri pe aceeasi tema

- 11-14 mai: Festivalul International „Lucian Blaga” 2023, la Sebeș și Lancram. PROGRAMUL evenimentului Municipiul Sebeș gazduiește cea de-a XLIII-a ediție a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, in perioada 11-14 mai 2023, la Sebeș și la Lancram. Fondat in anul 1981, la Sebeș, Festivalul „Lucian…

- LUNI| Lansare de carte la Muzeul Principia din Alba Iulia: Volumul de poezie ”Foile albe vorbesc”, semnat de autoarea Dana Bugnar LUNI| Lansare de carte la Muzeul Principia din Alba Iulia: Volumul de poezie ”Foile albe vorbesc”, semnat de autoarea Dana Bugnar Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba…

- Miercuri, 1 martie 2023: O noua ediție a Targului de Marțișoare va vesti sosirea primaverii la Sebeș Miercuri, 1 martie 2023: O noua ediție a Targului de Marțișoare va vesti sosirea primaverii la Sebeș Miercuri, 1 martie 2023, incepand cu ora 12:00, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui cea…

- Ședința publica ordinara a Consiliului Local al Municipiului Sebeș va avea loc in data de 28 februarie 2023, incepand cu ora 14.00, la sediul Casei Memoriale „Lucian Blaga” din Lancram. Ordinea de zi poate fi consultata AICI Post-ul 28 februarie: Ședința publica ordinara a Consiliului Local al Municipiului…