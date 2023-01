84 de polițiști descind din poartă în poartă la Sintești Zeci de polițiști au descins la Sintești, satul in care o grenada a fost gasita in poarta unei familii. Politia face verificari in mai multe dosare de trafic de droguri, evaziune fiscala, furt de curent electric si deseuri. Astfel ca dis-de-dimineața, 84 de polițiști ilfoveni de la subunitațile din teritoriu și structurile de ordine publica, rutiera, investigații, criminale, economic, arme și muniții, acțiuni speciale și criminaliști acționeaza in sistem integrat impreuna cu reprezentanți ai Garzii de Mediu, jandarmi și lucratori ai unei societați de energie electrica au descins la mai multe locuințe.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

