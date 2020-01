Stiri pe aceeasi tema

- Una din figurile centrale ale creștinismului, predicator malurile raului Iordan, vestitorul și botezatorul lui Iisus, Sfantul Ioan este celebrat in fiecare an in 7 ianuarie. Aproape 2.000.000 de romani iși aniverseaza onomastica in aceasta zi. Ioan este un nume iudaic: “Iohanan” prescurtare din “Iehohanan”…

- Aproape 600.000 de romani iși aniverseaza ziua onomastica de sarbatoarea Sfantului Ierarh Vasile cel Mare, in prima zi a noului an. Majoritatea sunt barbați, circa 500.000. Unul dintre cele mai complexe personaje din traditie Bisericii, Sfantul Vasile este sarbatorit de credinciosi și pe 1 ianuarie…

- Pretul unei vacante de sarbatori pleaca de la 250 lei pe noapte, cu demipensiune si o cina festiva inclusa, si ajunge pana la 750 lei pe noapte, pentru doua persoane, durata medie a sejurului fiind de trei nopti, conform unei analize a platformei de rezervari hoteliere Travelminit.ro, care arata…

- Preferintele manifestate de romani la cumparaturile facute in marile retele de supermarketuri din tara ofera cel putin o lectura interesanta: carnea, tigarile si berea ocupa primele trei locuri, de-abia apoi urmand fructele si legumele, plasate pe locurile patru si cinci.

- La sfârșitul lunii noiembrie, Uzina Vehicule Dacia de la Mioveni a sarbatorit ieșirea din linia de Montaj a modelului Duster cu numarul 500 000, mașina aniversara fiind roșie, cu motor 1.3 TCE, 150 CP. Cifra se refera la a doua generație de Duster, din prima s-au produs 1,2 milioane. Reamintim…

- Cei care vor sa se mute din tara lor intr-un loc mai linistit, cu o clima blanda, servicii medicale de calitate, o viata culturala bogata si taxe mici prefera Malta. Micul stat din centrul Mediteranei, intre Sicilia si Africa de Nord, atrage ca un magnet, nu doar turisti, ci si oameni din diverse colturi…

- Nu este un secret pentru nimeni ca painea ingrasa, la fel cum toate produsele pe baza de gluten sunt interzise in diete si in curele de slabire. Daca esti genul de persoana care nu ar renunta la paine pentru nimic in lume, poti face un experiement si o poti inlocui cu... mamaliga. Consuma acest aliment…

- In topul preferințelor turiștilor romani care vor sa-și petreaca vacanțe la mare, in hoteluri de lux, all inclusive, la prețuri rezonabile, se afla Antalya, provincie situata in sudul Turciei, la poalele munților Taurus, pe litoralul Marii Mediterane. Considerata și „raiul vacanțelor all ...