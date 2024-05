Stiri pe aceeasi tema

- Oricine are minim 16 ani și vrea sa faca bani in plus, in mod legal, fara un contract de munca, indiferent ca este șomer sau angajat, se poate inscrie in platforma IT tichete.anofm.ro pentru a-și alege dintr-o lista de 34 de activitați casnice, printre care plimbatul cainilor, realizarea de cumparaturi,…

- Sondaj: Mircea Geoana este in topul preferințelor cetațenilor romani din R. Moldova, la alegerile prezidențialeSecretarul adjunct al NATO, Mircea Geoana, este in topul preferințelor cetațenilor romani din Republica Moldova.

- O categorie de romani poate primi aproape 16.000 de lei daca se angajeaza. Facilitați pentru cei care-și gasesc loc de munca Stimulente pentru angajare: O categorie de romani poate primi aproape 16.000 de lei daca se angajeaza. Este vorba despre sprijin financiar pe care il ofera statul pentru a stimula…

- Aproape 55.000 de tineri cu varste sub 30 de ani au fost angajați anul trecut, ca urmare a masurilor de ocupare derulate de Agenția Naționala de Ocupare a Forței de Munca (ANOFM), anunța Ministerul Muncii.