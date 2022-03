In cursul zilei de astazi, 19 martie 2022, mai mulți cetațeni cu spirit civic din cartierul Oarda au organizat o acțiune de ecologizare a „Vaii Orzii” in care au adunat peste 80 de saci de de sticle, pet-uri și alte gunoaie aruncate, la voia intamplarii, de persoane inconștiente. „Cand oamenii locului se implica nu pot sa iasa decat lucruri foarte bune. Așa a fost astazi, alaturi de ordenii care ne-au invitat la o acțiune de ecologizare a Vaii Orzii. Orele petrecute alaturi de oameni implicați au fost speciale și am reușit sa adunam peste 80 de saci de pet-uri, sticle, doze de aluminiu etc. Imi…