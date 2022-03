Stiri pe aceeasi tema

- Starea de alerta ar urma sa se incheie in curand, potrivit unor declarații date in urma cu cateva momente de președintele statului, in conferința de presa. Romania a intrat pe 16 martie 2020 in stare de urgența, pe fondul declanșarii pandemiei de COVID-19, iar dupa doua luni s-a facut tranziția la starea…

- Daca pe perioada starii de alerta valabilitatea documentelor s-a prelungit, dupa ridicarea starii de alerta acestea mai raman valabile inca 90 de zile, astfel ca romanii cu documente expirate trebuie sa mearga sa le innoiasca. – Somajul tehnic decontat de stat are ca termen-limita de aplicare data de…

- Guvernul a decis sa nu prelungeasca starea de alerta in Romania, incepand de marți, 8 martie. Cu alte cuvinte dupa 2 ani de pandemie, vom scapa de unele restricții. Astfel, incepand de maine, masca... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Autoritațile nu mai pot impune masca in aer liber, iar angajatorii nu mai pot decide telemunca fara acordul salariatului in starea de alerta, dupa ce o Curtea Constituționala a declarat, marți, neconstituționala o ordonanța de urgența din 2020. Potrivit unor specialiști in drept consultați de G4Media.ro,…

- A fost ședința de Guvern, joi, la Palatul Victoria, in cadrul careia s-a dat unda verde prelungirii starii de alerta. Mai exact, in ședința din 6 ianuarie Cabinetul condus de catre Nicolae Ciuca a aprobat hotararea privind prelungirea cu 30 de zile a starii de alerta pe teritoriul Romaniei, incepand…

- Guvernul a aprobat, joi, prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile, incepand din 8 ianuarie. In ședința s-au stabilit și masurile care vor fi aplicate pentru a preveni imbolnavirile in valul 5 al pandemiei, intre care obligativitatea purtarii maștii medicale sau FFP2. In cadrul ședinței Executivului…

- Guvernul a adoptat hotararea cu noile masuri de relaxare care urmeaza sa intre in vigoare in Romania, in condițiile in care Europa impune noi restricții. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila...