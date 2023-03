8 mantre care te ajută să faci bani! Rostește-le zilnic! Daca relatia ta cu banii nu este cum ti-ai fi dorit, atunci cu siguranta esti foarte stresat din pricina asta. Cu atat mai mult cu cat economia mondiala nu se afla la cele mai inalte cote ale potentialului sau. Din pacate, mentalitatea fata de bani te poate impiedica sa ai pe cat de mult ti-ai dori. Daca tii cu dintii de bani, daca iti este frica sa-i cheltuiesti, daca esti invidios pe altii care au si te intrebi “de ce eu n-am?” sunt tot atatea piedici in a avea o relatie excelenta cu banii.Intrebarea care se pune este: Ce trebuie sa fac sa ajung la abundenta? Este suficient sa incepi prin a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

