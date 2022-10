Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat ordonanța de urgența prin care prețul lemnelor pentru foc este plafonat pana la sfarșitul lunii martie a anului viitor. Pentru a proteja peste trei milioane de gospodarii de creștere a prețurilor, guvernul a decis miercuri sa plafoneze la 400 de lei metrul cub de lemn de foc, la 1.500…

- Operatorul de telefonie Vodafone a inceput sa iși inștiințeze abonații in privința creșterii tarifelor, compania motivand in notificari prin creșterea costurilor, in special scumpirile la energie electrica și combustibili. Concomitent, compania majoreaza o serie de tarife și opțiuni pentru anumite abonamente.…

- Circa 7 din 10 romani cheltuiesc cel mult 25 euro pe luna pentru educatie, iar 7% prefera sa utilizeze resurse de invatare gratuite, arata un studiu realizat pentru Upriserz, platforma de educatie online dedicata antreprenorilor si profesionistilor din piata muncii, scrie Mediafax. Fii la…

- Guvernul a publicat joi, cu scurt timp inaintea de ședinței care incepe cu intarziere, proiectul de OUG pentru compensarea facturilor la energie. a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, in cazul clientilor casnici al caror consum mediu lunar realizat la locul de consum in anul 2021 este cuprins intre…

- Schema de plafonare si compensare a facturilor va ramane in vigoare pana la 31 martie 2023, iar supraimpozitarea va fi aplicata pe intregul lant din energie, nu doar pentru producatori, a afirmat, miercuri, ministrul Energiei, Virgil Popescu, in briefingul de la finalul sedintei de Guvern. „Acum sunt…

- Statul roman va castiga in acest an peste 43 de miliarde de lei din taxele si dividendele platite de sectorul energetic, ca urmare a majorarii preturilor, a afirmat, marti, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER), Laurentiu Urluescu, intr-o intalnire cu presa.

- Guvernul achita un sfert din datoria pe care o are catre companiile din energie, iar acestea avertizeaza ca ar putea aparea mari probleme, pe tot lanțul de aprovizionare cu gaze sau curent electric.

- Lemnele de foc s-au scumpit extrem de mult, iar multi se plang ca nu mai fac fata cheltuielilor. Chiar si asa, romanii incearca sa gaseasca solutii, pentru ca nu pot trai fara caldura in casa. Desi suntem abia la inceputul lunii august, in unele localitati din tara oamenii au inceput sa-si cumpere deja…