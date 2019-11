7% dintre români și-ar vinde votul pentru 1.000 de lei Sociologul Vasile Dâncu, fondator al Casei de cercetari sociale IRES, a dezvaluit la emisiunea &"În fața ta&" de la Digi24 ca un sondaj efectuat în februarie anul acesta a inclus &"experimentul CTP&", în care participanții la au fost rugați sa raspunda la întrebarea: &"Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a facut o propunere privind votul: statul sa le permita oamenilor sa aleaga între a primi o suma de bani (sa zicem 1.000 lei) sau sa voteze. Cum vi se pare o astfel de propunere?&" Sociologul spune ca rezultatele sunt &"îngrijoratoare&":… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

