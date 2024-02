Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo se afla in negocieri cu atacantul kosovar Astrit Selmani (26 de ani). Asemeni celor de la Rapid, care au transferat 3 fotbaliști kosovari in acest sezon (Rrahmani, Hasani, Krasniqi), Dinamo s-a orientat și ea spre un fotbalist din Kosovo. Astrit Selmani, care este liber de contract dupa desparțirea…

- Dinamo se afla intr-o situație foarte complicata in Superliga. Trupa lui Zeljko Kopic este pe locul 15, cu 16 puncte acumulate dupa 23 de etape, iar spectrul retrogradarii este cat se poate de real. Paradoxal, „cainii” ofera salarii mult mai ofertante pentru jucatori in aceasta perioada de mercato,…

- Dinamo a anunțat al 6-lea transfer al iernii. „Cainii” au semnat cu Dorin Railean (30 de ani), portarul Chindiei, internațional moldovean cu 16 meciuri in naționala. El vine sa ii faca concurența lui Adnan Golubovic, titularul de drept din poarta lui Dinamo. Railean a venit liber de la Chindia, așa…

- Mai mulți șimleuani s-au plans administrației locale de numarul din ce in ce mai mare de caini fara stapan, animale intalnite pe mai multe strazi din localitate. In urma sesizarilor, primite, primaria a solicitat elaborarea și aplicarea mai multor masuri, pentru prevenirea unor eventuale incidente.…

- Mihai Nae, vestitul dresor și antrenor al cainilor vedetelor, ofera in exclusivitate pentru Playtech Știri cateva sfaturi de aur pentru noaptea de Revelion, cand zgomotul și mirosul petardelor le pot cauza mari neplaceri animalelor de companie. Care sunt micile trucuri la care puteți apela cu succes,…

- O rasa de caini putin cunoscuta a disparut dupa colonizarea Americii de catre europeni: cainii lanosi aveau o blana atat de groasa incat aceasta era folosita de amerindieni la confectionarea paturilor, informeaza AFP. Un studiu, publicat joi in prestigioasa revista Science, prezinta povestea lor cu…

- Jucatorii lui Dinamo s-au pregatit in aceasta dimineața sub comanda lui Sorin Colgeac, cel care se ocupa de echipa dupa plecarea lui Ovidiu Burca. Formația alb-roșie se pregatește pentru meciul cu Sepsi (luni, 4 decembrie). Dupa ce Ovidiu Burca a plecat marți, ca urmare a rezultatelor slabe din Superliga,…

- Flavius Stoican (46 de ani), in prezent antrenor la CSM Reșița, in trecut „principal” la Dinamo in 3 mandate, a analizat ce nu se leaga pentru „cainii roșii”, care n-au mai caștigat un meci de campionat de aproape 3 luni. Fost antrenor la Dinamo in mai multe randuri, ultima data intr-o bucata din sezonul…