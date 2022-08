6 august 1917 – A început Bătălia de la Mărășești între armatele României și Germaniei Batalia de la Marașești (6-16 august 1917) a fost cea mai importanta operațiune militara desfașurata de Armata Romana in timpul Primului Razboi Mondial. A fost o operațiune complexa, de aparare și menținere a liniei frontului punctata cu numeroase riposte ofensive din partea romanilor, in condițiile in care armata rusa era in plina disoluție revoluționara. Generalul german Curt von Morgen, comandantul Corpului I de Rezerva, consemna in memoriile sale: “Rezistența dușmanului, in special a romanilor, a fost neobișnuit de darza și s-a manifestat prin 61 de contraatacuri … in decursul celor 14 zile… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

