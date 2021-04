533 de milioane de utilizatori Facebook, vizați de o scurgere de date personale Informatiile personale aparținand unui numar de 533 de milioane de utilizatori ai Facebook, din peste 100 de țari, au fost postate pe un forum, de unde puteau fi accesate si copiate. Alon Gal, director tehnic la o firma de securitate cibernetica, a descoperit pe un forum de hacking ca cineva a postat un set de […] The post 533 de milioane de utilizatori Facebook, vizați de o scurgere de date personale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Alon Gal, un specialist securitate cibernetica, a descoperit pe un forum de hacking ca cineva a postat un set de date care continea informatiile personale pentru 533 de milioane de conturi de Facebook. Informatiile au fost postate fara restrictii speciale, astfel ca oricine are cont pe forum le poate…

- ​Au fost sparte date personale aparținând unui numar de 533 de milioane de utilizatori ai Facebook, din peste 100 de țari, printre care se numara și Republica Moldova, dar NU și România, din informațiile preliminare publicate sâmbata de presa internaționala. Alon Gal, director tehnic…

