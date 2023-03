5 sfaturi simple pentru cultivarea legumelor sănătoase și gustoase Sursa: Pexels Indiferent daca doriți sa cultivați legume pentru consumul propriu intr-o gradina mica sau doriți sa faceți profit din vanzarea recoltei, cultivarea legumelor poate aduce o mulțime de beneficii. Pentru a obține o recolta de legume gustoase și sanatoase, trebuie sa acordați atenție ingrijirii plantelor, sa respectați principiul rotației culturilor, sa țineți cont de sol și de clima regiunii. In continuare, veți gasi sfaturi suplimentare pentru cultivarea unor legume sanatoase: Pregatiți semințele Pregatirea adecvata a semințelor de legume poate ajuta la reducerea bolilor comune care… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Problema cu prajitoarele de paine este ca sunt aproape prea simple de folosit. Cumparati un frigider de 5000 de lei si, cel mai probabil, veti parcurge cel putin manualul. Acelasi lucru este valabil pentru orice alt aparat mare, scump sau semisofisticat. Dar nu si prajitoarele de paine: adesea nu costa…

- ADVERTORIAL. A invața cum sa pictezi dupa numere este un proces care poate dura ceva timp. Forma de arta a devenit populara ca o modalitate de a invața oamenii obișnuiți cum sa picteze, oferindu-le o linie directoare pe care sa o urmeze atunci cand creeaza arta, dar mai sunt inca multe lucruri pe care…

- Crescatorii de pasari de curte din Romania au descoperit de cațiva ani o rasa rara, originara din Chile, care s-a adaptat ușor și la condițiile din țara noastra. Este vorba despre rasa Araucana, care se distinge fața de rasele obișnuite prin aspect, respectiv culoarea și calitatea oalelor. Printre crescatorii…

- Medicul Tudor Ciuhodaru vine cu o serie de recomandari in contextul cutremurului din Turcia, precizand ca, pentru a avea o reala eficienta, notiunile de prim ajutor in caz de calamitate trebuie sa fie cunoscute "precum alfabetul sau tabla inmultirii".

- Pompierii botoșaneni sunt pregatiți sa intervina in minivacanța care urmeaza. Cateva sfaturi Pompierii vor fi la datorie, in județul Botoșani, in perioada 21 – 24 ianuarie a.c.. Aceștia vor fi pregatiți sa acționeze pentru stingerea incendiilor, salvarea persoanelor sau a animalelor din medii ostile…

- Orhideele se numara printre cele mai iubite flori de catre femei. Ele reprezinta un simbol al puritații, perfecțiunii și fertilitații. Daca vrei sa faci cateva schimbari in gradina ta, poți apela la trucul de la mai jos al carui rezultat te va da pe spate.

- Decorarea mesei de Revelion este o adevarata provocare, atmosfera de vis, mancaruri sofisticate, muzica placuta. Culorile si formele trebuie imbinate armonios, pentru a mentine buna dispozitie a invitatilor. Pentru ca sa cream o atmosfera minunata care sa invite la o petrecere, putem tine cont de cateva…

- Sunt multe sfaturi pe internet despre modul in care trebuie sa va alegeți anvelopele pentru mașina dumneavoastra, insa puține sfaturi sunt urmate și de soluții concrete care sa va ajute in mod real atunci cand doriți sa va echipați autoturismul astfel incat sa beneficiați de o deplasare sigura, in orice…