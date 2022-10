Cinci cetațeni din Ucraina care au nevoie de tratament sunt transportati vineri, 7 octombrie, cu o aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, de la Rzeszow-Jasionka (Polonia) la Dublin (Irlanda), anunța Ministerul Apararii Naționale (MApN), intr-un comunicat de presa . Aeronava militara a decolat de la Baza 90 Transport Aerian in aceasta dimineața, in jurul orei 9.00. Cei cinci pacienți ucraineni, in varsta de 44, 26, 49, 56 și, respectiv, 36 de ani, urmeaza sa fie preluați de pe Aeroportul Internațional Rzeszow-Jasionka și transportați la Dublin, pentru…