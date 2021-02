Stiri pe aceeasi tema

- Fara liberalizarea pietei de energie nu vor veni investitori sa construiasca noi centrale de producere a energiei, in contextul in care Romania deja are probleme cu acoperirea consumului, a declarat, marti, Niculae Havrilet, secretar de stat in Ministerul Energiei. El a participat la conferinta…

- ”Mai avem multe lucruri de facut ca sa fim, intr-adevar, o economie de piata. (...) Suntem o economie de piata puternic ingreunata de foarte multi factori care vin mai ales din zona noastra, a politicului, din pacate. Lucrurile acestea nu vor mai fi asa, cel putin nu cu acest Guvern”, a declarat, luni,…

- Productia nationala de autoturisme a inregistrat, in 2020, un declin de 10,67%, fata de anul precedent, pana la 438.107 unitati, conform datelor publicate de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), citate de Agerpres.

- Cea de-a treia generație Ford Kuga a debutat in 2019. Pe langa imbunatațirile de ordin estetic, modelul american poate fi comandat pentru prima data și intr-o versiune plug-in hybrid. La un an dupa lansarea pe piața, mai exact in august 2020, constructorul american a anunțat un recall pentru acest model…

- ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca joi, 21 ianuarie, actiunile retailerului de materiale de constructii MAM Bricolaj vor intra la tranzactionare pe piata AeRO din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB”, a informat bursa. Actiunile MAM Bricolaj vor fi tranzactionate…

- 31 de companii care isi desfasoara activitatea pe piata comercializarii masei lemnoase din Romania au fost amendate de Consiliul Concurentei cu 29,6 milioane lei (aproximativ 26,6 milioane euro).

- Multa agitatie in jurul furnizarii energiei electrice la populatie. Aceasta nu a fost informata la timp despre reglementarea (piata concurentiala) care era planificata de la 1 ianuarie, astfel ca a intrat in impas. Ba mai mult, era supusa la plata unui tarif mai mare, numit universal. Dupa mediatizarea…

- In Romania, piața monitoarelor de gaming a crescut in T3-2020 cu 101% fața de anul trecut, in timp ce AOC a depașit aceasta tendința prin creșterea volumului de vanzari local cu 117% in aceeași perioada. Comparativ cu trimestrul anterior, AOC și-a marit cota de piața cu 7%, ajungand la o cota de piața…