Stiri pe aceeasi tema

- Ce mancam ca sa traim mai mult? Alimente recomandate de nutritionistul Gianluca Mech! Exista mai multi factori, printre care istoricul familial, mostenirea genetica sau mediul inconjurator, care ne afecteaza din punctul de vedere al sperantei de viata. De-a lungul anilor s-au realizat insa o multime…

- Hrișca este un aliment pe care te poți baza atunci când vrei sa slabești rapid. Dieta cu hrișca te ajuta sa scapi chiar și de 10 kilograme în 14 zile. Este o monodieta pe care nu toata lumea reușește sa o respecte și sa o duca la capat. În acest interval (între 10 și 14 zile)…

- Rugaciunea facatoare de minuni, cu ajutor imediat, te ajuta sa scapi de toate relele din viața ta și sa iți gasești din nou liniștea sufleteasca. Exista momente in viața fiecaruia cand necazurile nu mai contenesc sa apara, dar o rugaciune puternica te poate ajuta sa treci peste orice obstacol.

- Ce sa mananci ca sa iti creasca fertilitatea! Alimente recomandate de nutritionistul Gianluca Mech Daca in trecut rareori reprezenta o problema, infertilitatea a devenit din ce in ce mai des intalnita in zilele noastre. Sunt o multime de cupluri care nu reusesc sa faca un copil, iar specialistii sunt…

- Esti iubitoare de ciocolata, insa te abtii pe cat posibil, intrucat tii la silueta ta? Ei bine, trebuie sa stii ca acest aliment se afla pe lista celor care te ajuta sa scapi de colaceii inestetici de pe burta si sa ai un abdomen perfect. Care este secretul?

- 15 alimente pentru un creier mai agil, recomandate de nutritionistul Gianluca Mech Creierul este un organ cu consum energetic, care foloseste aproximativ 20 la suta din caloriile pe care le consumam zilnic, asa ca are nevoie de mult combustibil bun pentru a mentine concentrarea pe parcursul zilei. Acesta…

- In plin sezon al virozelor, medicii avertizeaza ca exista remedii naturiste atat pentru preventie, cat si pentru tratare. Atentie, insa, nu este indicat sa urmati tratamente dupa ureche, ci sa mergeti la cabinetul doctorului de familie. Ce alimente te pot ajuta sa ameliorezi simptomele de gripa sau…

- Alimentele care te ajuta sa scapi de raceala, recomandate de nutritionistul Gianluca Mech “Primul sfat este sa adoptati o dieta variata si echilibrata, imbogatita cu un aport mai mare de fructe si legume de sezon. De asemenea, foarte indicate sunt cerealele integrale, leguminoasele, nucile, alunele,…