- Cand primavara iși face simțita prezența, astenia poate deveni o provocare pentru mulți. Iata cinci alimente care te pot ajuta sa-ți recaștigi energia și bunastarea:Spanacul - Bogat in fier și vitamina C, ajuta la combaterea oboselii și la imbunatațirea nivelului de energie.Nucile - O sursa excelenta…

- 1.LapteLaptele conține un aminoacid numit triptofan, care are capacitatea de a te ajuta sa adormi mai repede decat in mod obișnuit. De asemenea, conține proteine, ceea ce inseamna ca vei arde calorii chiar și in timpul somnului, deoarece te va ajuta sa-ți crești masa musculara. Cu cat ai mai multa masa…

- Daca suferi de insomnie, cu siguranța știi ca exista numeroase ceaiuri care te ajuta sa dormi bine. Poți sa servești acest tip de bautura calda sau rece și sa o prepari din orice componenta a plantei (frunze, flori și uneori chiar radacina).Ritmul alert al societații contemporane are un impact major…

- Fructele de padure sunt precum niște scuturi care iți protejeaza celulele de daune. Ele au o putere de patru ori mai mare decat alte fructe și de zece ori mai mare decat cea a legumelor, datorita conținutului ridicat de antioxidanți.

- Perioada de dupa implinirea varstei de 50 de ani este numita și “perioada de aur”, deoarece trecem intr-un nou capitol uimitor, in care toate experiențele acumulate de-a lungul timpului iși pun amprenta asupra vieții noastre. Cu toate acestea, odata ce inaintam in varsta, trebuie sa avem grija și la…

- Ce presupune dieta cu oua?Dieta cu oua este un plan alimentar flexibil, care poate fi adaptat pentru a se potrivi nevoilor individuale. Cu toate acestea, in esența, dieta se bazeaza pe consumul de oua ca sursa principala de proteine și grasimi sanatoase, in timp ce se limiteaza sau se elimina carbohidrații…

- In tumultul vieții moderne, gasirea unor metode naturale și placute pentru a face fața depresiei devine o prioritate. Iata ca un simplu obicei, cum ar fi consumul de ceai, poate aduce numeroase beneficii in aceasta lupta.

- Nu ai pofta de mancare și nu știi ce sa mai faci? Noi iți prezentam cateva ceaiuri care ar putea sa te ajute. Ce trebuie sa știi despre beneficii și contraindicații. Este important sa ceri sfatul unui medic specialist inainte de a incepe sa le consumi.