In 2019, aproape jumatate (47,1%) din toți copiii cu varsta sub trei ani din UE au fost ingrijiți exclusiv de parinți, in timp ce 35,3% au fost in ingrijire formala timp de cel puțin o ora pe saptamana. Un sfert au fost ingrijiți de bunici, alte rude sau ingrijitori profesioniști pentru cel puțin o ora pe saptamana. Ponderea copiilor sub trei ani ingrijiți doar de parinții lor a variat considerabil in statele membre ale UE, de la un minim de 21,2% in Olanda și 22,6% in Portugalia, pana la peste 60,0% in Croația (60,8%), Slovacia (61,2%) și Letonia (63,8%), atingand varful de 69,9% in Bulgaria.…