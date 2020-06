Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației și Cercetarii a afișat, luni, rezultatele la Evaluarea Naționala pe site-ul evaluare.edu.ro. 76,10% dintre candidați au reușit sa obțina cel puțin media cinci. Un numar de 839 de elevi au reușit sa incheie examenul cu media 10.

- Candidatii care au sustinut, luni, proba la limba si literatura romana a examenului de Bacalaureat au avut de rezolvat subiecte care au inclus... The post Bacalaureat 2020 – Subiectele la proba la limba si literatura romana. Patru elevi din Timiș, eliminați din examen appeared first on Renasterea banateana…

- Peste 2.660 de elevi de clasa a VIII-a din Bistrița-Nasaud au susținut azi proba de Matematica la Evaluarea Naționala. 114 elevi nu s-au mai prezentat la examen: 2666 candidați au susținut azi proba de Matematica la Evaluarea Naționala – a transmis Inspectoratul Școlar Județean. „114 elevi nu s-au mai…

- Astazi, peste 2.500 de elevi de clasa a VIII-a sunt așteptați la a doua proba in cadrul examenului de Evaluare Naționala 2020, cea de matematica. Primele rezultate vor fi comunicate in 22 iunie, iar cele finale, in 27 iunie. In Alba sunt 59 de centre de examen. Candidații au 2 ore pentru a rezolva subiectele.…

- La Evaluarea Naționala din sesiunea 2-27 iunie 2020 s-au inscris 3187 de absolvenți ai clasei a VIII-a din județul nostru, 82,66% provenind din mediul urban, iar 17,34% din mediul rural, conform situației centralizate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. Examenul incepe luni, 15…

- Azi, prima zi de inscriere la Bacalaureat, Prima proba, pe 22 iunie. Astazi incep inscrierile pentru examenul de Bacalaureat. Pentru sesiunea aceasta, documentele pot sa fie depuse fie pe internet, fie prin posta. Absolvenții de liceu, aproximativ 150.000 de elevi, care ar trebui sa susțina examenu,…

- Un proiect educațional inedit aduce impreuna profesori și tineri cu performanțe școlare remarcabile, in calitate de meditatori și elevi care fie incearca sa-și imbunatațeasca situația școlara la o anumita materie, fie doresc sa-și aprofundeze cunoștințele pentru a participa la olimpiade școlare, sau…

- Modalitați de incheiere a situației școlare Foto Agerpres Ministerul Educației a stabilit care sunt modalitațile de încheiere a situației școlare pentru elevii din ciclul gimnazial, liceal, postliceal și profesional unde, dupa cum se știe, activitatea elevului este evaluata prin notare.…