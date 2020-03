4 echipe de Formula 1 vor produce echipamente medicale

Stiri pe aceeasi tema

- Va povesteam ieri faptul ca din ce in ce mai multe companii aleg sa se implice in lupta locala a autoritaților romane cu noul virus gripal. De data asta e vorba de Banca Transilvania care, conform Revistei Biz, va dona 14 milioane de lei catre Asociația Daruiește Viața, care va achiziționa aparate de…

- Un muzeu al circuitului britanic de la Silverstone a fost inaugurat, vineri, de Prințul Harry și de campionul mondial de Formula 1, Lewis Hamilton.Cei doi au sosit la eveniment intr-o mașina electrica, un Mercedes EQC 400 AMG, in valoare de 65.000 de lire sterline, la volanul careia s-a aflat Lewis…

- Noul sezon de Formula 1 bate la ușa, iar echipele au luat cu asalt circuitul de la Barcelona pentru primele trei zile de teste din aceasta saptamana. Deși este prematur sa tragem concluzii, monoposturile Mercedes și Red Bull par deocamdata cele mai solide, iar Ferrari nu reușește sa țina pasul cu rivalii…

- Alaturi de Mercedes, Lewis Hamilton a fost dirijorul din Formula 1 în ultimii ani. În sezonul trecut, britanicul și-a trecut în palmares al șaselea titlu de campion mondial și se apropie cu pași repezi dee recordul deținut de Michael Schumacher (7 titluri). Ross Brown, directorul general…

- Fostul pilot spaniol Fernando Alonso, in varsta de 38 de ani, a afirmat ca și-ar dori sa revina in circuitul de Formula 1 in anul 2021, informeaza Mediafax."Anul 2021 este o oportunitate foarte buna și ma simt foarte bine și foarte pregatit pentru o revenire. Voi incerca. Am foarte multa incredere in…

- Mercedes a dominat Formula 1 incepand din sezonul 2014, dupa introducerea motoarelor turbo, iar acesta va fi ultimul an inainte de o noua schimbare majora a regulamentului. Christian Horner, șeful celor de la Red Bull, anticipeaza ca stabilitatea regulamentului va genera o lupta echilibrata intre echipa…

- McLaren a inregistrat constant progrese in ultimii ani și a reușit sa incheie sezonul precedent pe locul patru in clasamentul constructorilor, cea mai buna poziționare de dupa 2012. In acest context, oficialii echipei britanice spera sa continue progresele și in sezonul urmator, insa scopul principal…

- Pilotul olandez Max Verstappen si-a prelungit contractul cu echipa Red Bull pana la finalul sezonului 2023 de Formula 1, relateaza Reuters. Anuntul facut de Red Bull pune capat speculatiilor ca tanarul pilot olandez de 22 ani ar putea ajunge la Mercedes sau Ferrari la finele sezonului…