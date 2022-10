„360 connect”, un nou proiect cultural dedicați tuturor studenților din Timișoara Asociația culturala 360, in parteneriat cu Fundația Politehnica Timișoara, a inceput proiectul cultural 360 CONNECT, finanțat prin Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara și susținut de Alianța Timișoara Universitara (ATU). 360 CONNECT se adreseaza studenților din cele patru universitați de stat timișorene și iși propune un dialog intre știința, arta și tehnologie. Prima componenta a […] Articolul „360 connect”, un nou proiect cultural dedicați tuturor studenților din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

