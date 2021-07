309 locuri libere în liceele din judeţ CARAS-SEVERIN – In Caras-Severin au ramas disponibile 309 locuri pentru invatamantul liceal, la care se adauga locurile ramase libere in invatamantul vocational, profesional si dual! La sfarsitul saptamanii trecute, Ministerul Educatiei a publicat rezultatele repartizarii computerizate in invatamantul liceal de stat a absolventilor de clasa a VIII-a. In judetul Caras-Severin, pentru anul scolar 2021-2022, au fost admisi in invatamantul liceal 1039 de elevi, ceea ce reprezinta un procentaj de 77,88% din 1334 de candidati. Diferența este reprezentata de numarul de elevi ramași nerepartizați, intrucat… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

