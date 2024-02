Stiri pe aceeasi tema

- Harta vacanțelor din februarie 2024 pentru fiecare județ in parte a fost oficializata de Ministerul Educației. Anul școlar 2023-2024 pastreaza conceptul de vacanța de schi in luna februarie, oferind elevilor o perioada de odihna de o saptamana. Aceasta vacanța se stabilește in funcție de decizia inspectoratelor…

- Elevii de clasa a VIII-a și a XII-a care au medii generale sub 7 vor desfașura ore remediale, saptamanal. Scopul acestei masuri este sa ii pregateasca pentru examenele de Evaluare Naționala și Bacalaureat. Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare o informare privind o masura care ii…

- Masura a fost decisa in urma consultarii rapoartelor de cercetare privind neparticiparea elevilor la Evaluarea Naționala pentru clasa a VIII-a și la examenul național de Bacalaureat 2023, realizate de Unitatea de Cercetare in Educație din cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare in Educație,…

- Elevii navetiști din mai multe județe vor plati din buzunarul lor costul transportului pentru a ajunge la școala, de luni, 8 ianuarie.In acest context, Ministerul Educație a adus o serie de precizari legate de asigurarea transportului gratuit pentru elevi, facand referire la acele județe, printre ...

- Ministerul Educației a decis sa impuna sancțiuni mai severe pentru profesorii care ofera meditații elevilor din clasele unde predau. Aceste masuri includ pedepse mai drastice, precum desfacerea contractului de munca pentru diverse abateri, printre care pregatirea elevilor carora le predau la clasa,…

- Conducerea Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT) a anuntat ca elevii din 19 judete raman fara transport gratuit din 8 ianuarie si trebuie sa achite contravaloarea abonamentelor din propriul buzunar, din cauza unei hotarari de Guvern despre afirma ca ”bulverseaza total situatia deja haotica…

- Ministerul Educației (ME) a lansat rezultatelor Programului pentru Evaluarea Internaționala a Elevilor – PISA 2022 (bazat pe date din 81 de țari și economii, inclusiv Romania), eveniment gazduit de Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din București. “Programul pentru Evaluarea Internaționala…

- Mii de elevi cu media sub 5 primesc burse de merit, in urma modificarii criteriilor de acordare a burselor școlare elaborate de Ministerul Educației. „Platim elevii incompetenți, leneși ori delasatori doar pentru ca sa vina la școala?”, intreaba sociologul clujean Vasile Dincu.