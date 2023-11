Peste 300 de membri si sustinatori ai PNL Corabia vor parasi organizația politica și se vor inscrie in PSD. Anunțul a fost facut chiar de reprezentanții PSD prin intermediul unei postari pe Facebook. Deja membrii birourilor locale din Corabia ale PSD si PNL s-au intalnit in seara precedenta pentru a discuta aspecte organizatorice, se mai precizeaza in postare. „PNL Corabia a trecut la PSD. Membrii birourilor locale au avut, ieri seara, o prima intalnire de omogenizare a celor doua organizatii si pentru a discuta liniile directoare in programul de dezvoltare locala. Peste 300 de membri si sustinatori…