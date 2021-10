Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova au retinut patru persoane, printre care trei asistenti medicali, pentru ca acestia ar fi eliberat certificate false de vaccinare impotriva Covid-19. In acest dosar au fost vizate un centru de vaccinare din comuna Valea Calugareasca si patru cabinete…

- Procurorii prahoveni fac, joi, descinderi in mai multe localitați din județ, in special in zona rurala, intr-un dosar privind vaccinari fictive. Sunt vizate mai multe centre de vaccinare, iar peste 40 de persoane vor fi duse la audieri, inclusiv asistenți medicali. Ancheta in acest caz a inceput in…

- Un ofițer a fost prins chiar in flagrant, in timp ce primea 200 de euro mita de la un grup de persoane.Mai mulți polițiști din vama Petea se aflau sub lupa procurorilor anticorupție. Au intrat pe fir atunci cand au primit informații de la mai multe persoane potrivit carora agenții pretindeau bani celor…

- Mai multe persoane din comuna Ciorani, printre care se afla și primarul, sunt suspectate ca ar fi obținut certificate fictive de vaccin anti-COVID. Procurorii fac cercetari in cauza, dosarul aflandu-se in ancheta la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova.Pe lista suspecților se afla inclusiv o asistenta…

- „Oamenii uita faptul ca dand acesti bani, practic cu 100 de euro isi cumpara riscul de a se imbolnavi, riscul de a ajunge in Terapie Intensiva si chiar si riscul de a deceda”, a afirmat Gheorghita, la un post TV, citat de news.ro.Acesta a mentionat ca pentru personalul medical este cu atat mai sa fie…

- Sunt persoane care indraznesc sa prezinte documente false la intrarea in țara, a spus, luni, șeful DSU, dr. Raed Arafat, care a dat exemplul a 30 de pasageri ai unui zbor sosit in Romania din Anglia, care ar fi...

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti extind cercetarile si asupra alegerilor parlamentare in dosarul de frauda la vot depistata in comuna prahoveana Ciorani, potrivit unor surse judiciare

- In ultimele 24 de ore, aproape 8.063 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, arata datele transmise duminica, 18 iulie, de Comitetul Național pentru Campania de Vaccinare. Numarul persoanelor este in scadere considerabila fața de zilele precedente, dar și cel mai mic de pe 17 ianuarie 2021 și pana…