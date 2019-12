Stiri pe aceeasi tema

- Iuliana Luciu este o fire discreta, mai ales atunci cand vine vorba de viața sa personala. Din acest motiv, multa lume crede ca sora Nicoletei Luciu este singura și nu are partener. Care sa fie, de fapt, realitatea? Iuliana Luciu, in varsta de 32 de ani, a vorbit deschis și sincer despre situația sa…

- 1. RacNativii zodiei Rac ar trebui sa se pregateasca, deoarece 2020 va fi un an dificil pentru ei. Va fi nevoie de mult efort ca sa obțina ceea ce vor. De foarte multe ori, vor aparea oameni care vor incerca sa ii traga in jos. Nu le este recomandat ca in anul 2020 sa faca investiții riscante…

- Anul 2020 se anunta unul ghinionist pentru unele zodii, din punct de vedere sentimental. Acesti nativi vor pune punct relatiilor din diverse motive. Chiar daca la inceput le va fi destul de dificil sa treaca peste, trebuie sa inteleaga ca nu este sfarsitul lumii, iar zodiacul le pregateste surprize…

- Cand vine vorba de iubire, unii nativi sunt de-a dreptul de neinteles. Fie ca vorbim de femei sau barbati, aceste zodii sunt faimoase pentru felul lor dificil de a actiona in relatia lor de cuplu. Capricornii sunt tot timpul critici cu partenerul si vesnici nemultumiti, inclusiv de ei insisi, iar observatiile…

- Adrian Wiener, senator USR de Arad, arata intr-un comunicat de presa care este poziția pe care o are USR fața de moțiunea de cenzura. „In 2016 romanii au votat PSD pentru un anumit program, cel prezentat in campania electorala. Imediat dupa alegerile parlamentare acesta a fost inlocuit de putere cu…

- Grupul CEZ a lansat o testare de piata privind vânzarea activelor deținute în România, printre care parcul eolian din Dobrogea si distribuția din Oltenia, potrivit unui comunicat al companiei. Reamintim ca CEZ și-a manifestat înca din vara intenția de a vinde activele din România.…

- Zodia Capricorn. Capricornii nu au avut un an tocmai stralucit pana acum, iar acesta va continua intr-o nota proasta din punct de vedere amoros. In luna septembrie pentru acești nativi de pamant apar tot felul de reproșuri din partea partenerului și nu e exclus sa fie parasiți poate chiar in fața…

- Cele doua zodii se bucura de protecție divina pentru intreaga luna, scrie kfetele.ro. Nativii zodiei Varsator și Gemeni sunt privilegiații in luna octombrie și nu se vor mai intalni prea curand cu aceste ocazii. Gemenii se bucura de o atenție sporita din partea celor dragi. Norii grei se risipesc…