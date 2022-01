3 noi jocuri Star Wars anunţate de Electronic Arts, printre care şi Jedi: Fallen Order 2 Intre 2 episoade de serial Boba Fett azi am aflat cum arata viitorul seriei Star Wars, de data aceasta in lumea jocurilor. Electronic Arts a anuntat nu mai putin de 3 jocuri noi Star Wars create de catre Respawn, compania din spatele lui Apex Legends si Titanfall. Dintre ele se remarca Star Wars Jedi: Fallen Order 2. Star Wars Jedi: Fallen Order a debutat in 2019 si era un joc action adventure single player primit binisor de public, dar nu chiar perfect, prin prisma orelor putine de gameplay si a planetelor golase explorate. Ei bine acum ne asteapta un Jedi: Fallen Order 2, dar si un first person… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

