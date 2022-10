3 aspecte care trebuie știute când vrei să trimiți un colet prin curier Trimiterea unui colet prin intermediul serviciilor de curierat este o modalitate excelenta și convenabila pentru a face lucrurile sa ajunga la destinație in siguranța și cu rapiditate. Un serviciu bun de livrare trebuie sa faciliteze sarcina expeditorului și a destinatarului, asigurand livrarea in timp util și fara probleme a coletului. Totodata, serviciile de curierat rapid pun la dispoziția clienților mai multe modalitați de livrare, cum ar fi cea „door-to-door” (de la ușa expeditorului la ușa destinatarului) sau cea prin intermediul stațiilor de colectare și livrare SHIP & GO. Metodele… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- E.ON Energie Romania aduce la cunoștința clienților sai ca procesul de facturare se deruleaza normal, fara intarzieri cauzate de schimbarile aduse de OUG 27/OUG 119. Astfel, au fost deja implementate noile prevederi valabile incepand cu 1 septembrie pentru energie electrica, cele pentru gaze naturale…

- Prelucrarea cu control numeric computerizat (CNC) este un proces de fabricație in care software-ul de calculator preprogramat dicteaza mișcarea uneltelor și mașinilor din fabrica. Procesul poate fi folosit pentru a controla o serie de utilaje complexe, de la polizoare și pana la strunguri și alte dispozitive…

- O companie de turism incearca sa convinga turiștii sa viziteze Ucraina chiar acum, in timpul razboiului cu Rusia. Clienților li se ofera tururi cu ghid prin orașele ucrainene afectate de razboi, potrivit CNN. Oferta se adreseaza celor care vor sa experimenteze prezența in mijlocul unui razboi, sa vada…

- Instanța i-a anulat lui IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, amenda de 1.000 de lei primita dupa ce, pe 24 ianuarie, a oficiat o slujba in Constanța, deși i se ceruse sa intre in carantina pentru ca intrase in contact cu o persoana confirmata cu coronavirus, relateaza Mediafax . Atunci, Arhiepiscopia…

- Colegiul Consultativ al Consiliului Concurentei a hotarat declansarea procedurii de selectie a candidatilor pentru ocuparea a doua locuri membru in Plenul Consiliului Concurentei, respectiv de consilieri de concurența. Cele doua mandate se vor incheia in luna iulie a anului 2023. Conditiile de participare…

- Economie Teleorman și inca trei județe, afectate de seceta pedologica la cultura de grau iulie 20, 2022 13:38 Ca urmare a secetei pedologice instalate in unele regiuni ale Romaniei, in baza prevederilor HG 557/august 2016, și ale Ordinului comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului…

- Recensamant 2022. Se prelungeste cu o saptamana colectarea datelor pentru populatie. Etapa de colectare a datelor de Recensamant se prelungește pana pe 24 iulie. Perioada de colectare a datelor de catre recenzori prin interviuri fata in fata se prelungeste pana in data de 24 iulie 2022, potrivit Hotararii…

- Un detinut din Penitenciarul Arad a dat in judecata Organizatia Mondiala a Sanatatii cerand daune de 15 milioane de euro fiindca „OMS nu a specificat ca daca o persoana se vaccineaza contra Coronavirus poate face infarct sau sa se imbolnaveasca de inima”, arata adevarul.ro.Potrivit sursei…