- Romanul Sebastian Ghiorghiu spune ca a avut noua mașini pana la varsta de 19 ani și a devenit milionar la 24 de ani, iar acum invața tinerii in online cum sa-i calce pe urme. Sebastian Ghiorghiu este nascut in Statele Unite, insa parinții lui sunt originari din Romania și s-au mutat peste Ocean in 1980.…

- Natalitatea se prabușește in Romania. In noiembrie s-au nascut cu aproape doua mii mai puțini copii fața de luna precedenta din 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Nascut la Cluj in 1948, Gaspar Miklos Tamas a murit duminica, 15 ianuarie 2022, la 74 ani. A fost adversar al iliberalului Victor Orban, dar și al celor care-și disprețuiesc compatrioții, din Ungaria, din Romania, de oriunde din Estul complexat al Europei. Am avut multe de invațat, avem multe de recitit…

- O alta tragedie zguduie Romania in prag de sarbatori! Nicoleta Parvu, fosta Miss Adolescența 2016, a murit la scurt timp dupa ce a nascut, la Maternitatea Giulești din București. Femeia in varsta de 25 de ani avea gemene. Pentru a se afla cauzele decesului tinerei s-a deschis o ancheta.

- Mai multe vedete din showbiz-ul romanesc au devenit mame dupa varsta de 40 de ani, iar printre acestea se numara și Gabriela Cristea. Simona Gherghe și Nadia Comaneci au devenit și ele mame dupa varsta de 40 de ani și se simt mai implinite ca niciodata.

- Școala Gimnaziala „Mareșal Alexandru Averescu” din Adjud a organizat la Casa de Cultura „Tudor Vornicu”, cel de-al doilea lectorat din acest an școlar avand ca tema „Școala parinților”. Conform datelor furnizate de organizatori, parinții au dat curs invitației, petrecand doua ore interesante alaturi…

- Nascut pe 7 noiembrie 1916, scriitorul și filosoful Mihai Șora a implinit varsta de 106 ani. Prima soție a lui Mihai Șora, scriitoarea Mariana Șora, a parasit Romania la sfarșitul anilor ’70 și a decedat la Munchen, in Germania, in anul 2011, la varsta de 94 de ani. Din aceasta prima casatorie, Mihai…

- In urma cu mai bine de doua luni, Magda Palimariu a nascut in Norvegia . Prezentatoarea de la Pro TV a nascut natural chiar in ziua in care a implinit 43 de ani. Intr-un interviu pentru revista OK! Magazine! , vedeta a marturisit cum se descurca in rolul de mama, dar și ce planuri are pentru botezul…