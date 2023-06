A trecut mai bine de un sfert de secol de la reușita oamenilor deștiința de a clona un animal: pe celebra oaie Dolly. De atunci, s-au facut progrese majore in cercetarea celulelor stem, cu implicații și in industria alimentara. Intre timp, trupul lui Dolly este expus la Muzeul Regal din Edinburgh și multe alte animale au fost clonate, inclusiv animalele de companie Miss Violet și Miss Scarlett ale cantareței americane Barbra Streisand, scrie Deutsche Welle . Recent, a fost anunțata ca au fost create modele de embrioni umani derivate din celule stem in afara uterului. In 1996, oaia Dolly a devenit…