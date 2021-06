26 de cazuri noi de COVID, în ultimele 24 de ore Autoritațile au anunțat si patru decese. Alte 61 decese raportate astazi sunt anterioare ultimelor 24 de ore. La ATI sunt 158 de pacienti, in spitale fiind internate in total 759 de persoane infectate cu Sars- Cov-2. Județul Mureș are doua noi cazuri, in timp ce in Brașov, Harghita și Covasna nu a fost raportata nici […] Articolul 26 de cazuri noi de COVID, in ultimele 24 de ore apare prima data... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat 53 de cazuri noi de COVID-19 si doua decese. Alte 16 decese raportate astazi sunt anterioare ultimelor 24 de ore. La ATI sunt 161 de pacienti, in spitale fiind internate in total 781 de persoane. Județul Brașov are doua noi cazuri, Mureșul și Harghita cate un caz, iar autoritațile…

- Autoritațile au anunțat astazi ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 63 de cazuri noi de COVID-19 si 6 decese. Au fost raportate și 90 de decese, inregistrate incepand cu luna iulie a anului trecut si pana in aprilie anul acesta,. La ATI sunt 164 de pacienti, iar in spitale sunt internate 797…

- Raportarea transmisa de Grupul de Comunicare Strategica anunța și 277 de decese, insa 256 dintre acestea sunt din perioada iunie 2020- aprilie 2021, fiind introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații, in urma verificarilor efectuate. Județele Mureș și Harghita au raportat astazi cate…

- Autoritațile au raportat azi 392 de imbolnaviri noi, dintr-un numar total de 11 mii de teste PCR și antigen. Numarul deceselor anunțate este de 48, iar la ATI se afla in acest moment 753 de pacienți In județele din centrul țarii situația este destul de buna. Covasna nu a raportat nici un caz, Harghita…

- Conform datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 14 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, dupa ce luni au fost raportate 15 cazuri noi, 278 de teste fiind efectuate in 48 de ore, cu 2 pacienți testați in alte județe. Pacienții…

- Fața de ziua precedenta, in județul Mureș au fost inregistrate 80 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, a anunțat joi, 6 mai, prin intermediul unui comunicat de presa, Cancelaria Instituției Prefectului – Județul Mureș.…

- Fața de ultima raportare, azi au fost inregistrate 3.474 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19) dintr-un numar total de peste 35.600 de teste. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.305. Dintre acestea, 1.505 sunt la ATI.…

- Pana astazi, 14 apr, in județul Mureș au fost confirmate 22.041 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 141 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 411 persoane cu test…