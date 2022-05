25 mai – Ziua Internaționala a Copilului Disparut și Exploatat Sexual: 7.572 de sesizari in Romania, intr-un singur an 25 mai – Ziua Internaționala a Copilului Disparut și Exploatat Sexual: 7.572 de sesizari in Romania, intr-un singur an 7.572 de sesizari, privind disparițiile de copii au fost rezolvate de polițiștii structurilor de investigații criminale, in perioada aprilie 2021 – aprilie 2022. De asemenea, specialiștii in prevenirea criminalitații au desfașurat peste 4.000 de activitați, in […]