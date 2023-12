25 de centre comerciale din România, achiziționate de un colos imobiliar Grupul european M Core a cumparat 25 de centre comerciale, in valoare de 219 milioane euro. Compania este cunoscuta ca fiind una dintre cele mai mari deținatoare de proprietați comerciale din Marea Britanie. Colosul britanic a cumparat 25 de parcuri comerciale din Romania, in valoare de aproape 219 milioane de euro. Grupul european M Core dispune de un portofoliu combinat de active evaluat la peste 6 miliarde de euro, și care intra astfel pe piața din Romania. L&C Properties, parte a acestui grup, face achiziția in Romania. De asemenea, tranzacția din Romania este cea mai mare a grupului M Core… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

