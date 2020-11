25 de ani de notariat modern In data de 17 noiembrie, notarii bacauani, alaturi de colegii din toata țara, sarbatoresc un sfert de secol de notariat modern. In tot acest timp, breasla notarilor a suferit numeroase metamorfozari, ajungand sa constituie una dintre cele mai respectate profesii din domeniul juridic. Astfel, in cei 25 de ani de activitate, corpul notarial roman a […] Articolul 25 de ani de notariat modern apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

