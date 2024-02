ANUNȚ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMȚ PRIMARIA MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMȚ ANUNȚA Primaria municipiului Piatra-Neamț susține comerțul, tradițiile și creativitatea, de aceea și in acest an, cu prilejul zilelor de 1 și 8 Martie va oferi posibilitatea comercianților de marțișoare, flori (ghiocei și zambile), felicitari și mici cadouri, sa iși comercializeze produsele la tonete amplasate pe domeniul public al municipiului Piatra-Neamț. In […] Articolul ANUNȚ PRIMARIA MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMȚ apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

