- Costel Corduneanu, condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu executare. Sentinta definitiva data de Curtea de Apel Cluj a redus pedeapsa primei Instante, care stabilise 8 ani de inchisoare pentru interlop. Cele mai multe fapte din dosar s-au prescris."Este o solutie echitabila pentru care am…

- Judecatoria Cluj-Napoca l-a condamnat pe șoferul care circula cu 90 de km la ora la doi ani și noua luni de închisoare cu suspendare și plata unor despagubiri de 70.000 de euro. Curtea de Apel Cluj a revenit și a catalogat prima sentința drept ”excesiv de blânda”, așa…

- Curtea de Apel Bucuresti a condamnat-o definitiv, ieri, pe controversata afacerista Viorica Zlate la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare. Ea este obligata sa plateasca despagubiri de 4,3 milioane de lei. Zlate a fost gasita vinovata pentru devalizarea fostei fabrici Terom. Procesul in care…

- Un fost procuror, pe numele caruia era emis un mandat de arestare in lipsa pentru mai multe fapte de abuz in serviciu, delapidare și inșelaciune, a fost prins, miercuri, la Iași, anunța Hotnews. Mirel Dragoi, fost procuror și executor judecatoresc in Craiova, a fost prins in cursul zilei de miercuri,…

- Fratele sefului clanului Corduneanu, saltat de mascati, la Iasi. Bogdanel e la audieri, la o zi dupa ce nepotul ui a fost si el saltat, la Vaslui potrivit observator.tv Bogdanel Corduneanu, fratele lui Costel, liderului clanului interlop din Iasi, a fost saltat marti dimineața de Poliție.…