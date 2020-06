24 de angajați ai unei mari firme de curierat, diagnosticați cu SARS-CoV-2 Un numar de 24 de manipulanti marfa, angajati la depozitul din Stefanesti al companiei de curierat Fan Curier, au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, informeaza compania. Aceasta este una dintre cele mai mari firme de curierat din Romania și prima care a luat masuri de prevenție, evitand contactul cu beneficiarii, direct la ușa. “Majoritatea […] The post 24 de angajați ai unei mari firme de curierat, diagnosticați cu SARS-CoV-2 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

